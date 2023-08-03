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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عادل إمام برفقة الهضبة عمرو دياب| شاهد

محمد إمام وعمرو دياب
محمد إمام وعمرو دياب

شارك الفنان محمد إمام  صوره له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر محمد إمام برفقة الهضبة عمرو دياب ونال إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


 

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.


 

آخر أفلام محمد عادل إمام 

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من سيد رجب، هدىالمفتى،محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسامصبرى، وإخراج حسين المنباوى.

 

إيرادات فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية وتخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه وهو ما جعلمحمد إمام يشكر جمهوره.

محمد إمام يشكر جمهوره 

 

وحرص إمام على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد تخطى فيلمه حاجز الـ50 مليون جنيه وكتب  إمام على صفحتهالشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله .. رقم كبير في عز منافسةصعبة مع كبار نجوم مصر. 

وأضاف إمام:  شكراً لكل واحد قطع تذكرة و دخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات و المواقعالإلكترونية .. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.

أبو نسب الفنان محمد امام جحيم في الهند رياض الخولى عادل إمام عمرو دياب ياسمين صبري وفاء عامر

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