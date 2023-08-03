عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحاولون تدمير مستقبل ابني |أول تعليق من والد مصطفي عسل عقب إيقاف نجله

صدى البلد

علق محمود عسل والد مصطفى عسل نجم النادي الأهلي للإسكواش والمصنف الرابع عالميا على إيقاف نجله من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش(PSA) لمدة 12 أسبوعًا من المشاركة في بطولات PSA - بدءًا من 18 يوليو - بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 الاف جنيه إسترليني.

واكد محمود عسل في تصريحات خاصة أن الإيقاف الجديد الذي تعرض له مصطفى يعد قرار متوقع منذ فترة ولا غرابة في الأمر مشددا "  يحاولون بشتى الطرق تدمير مستقبل ابني البطل المصري العالمي ومنعه من الوصول للقمة من جديد".

واضاف:  هذا يعد ثالث إيقاف يتعرض له مصطفى عسل في مسيرته وفي مدة زمنية قصيرة ويأتي دائما بعد أن يحقق بطولة كبرى أو يقترب من التصنيف الأول عالميا أو احتلاله القمة فيأتي الإيقاف لتعطيله لصالح لاعبي الأندية المنافسة 

 

وتابع أن  هناك تعارض واضح في المصالح من كريم درويش والذي يجمع عدة مناصب ولا يتوافق مع بند المصالح المشتركة فهو مدرب وادي دجلة في الإسكواش ومدرب شخصي لأحد اللاعبين في التصنيف العالمي وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي وعلى علاقة قوية برابطة المحترفين ويستفيد من تنظيم كافة البطولات في مصر لذلك هناك مصالح مشتركة على حساب مستقبل مصطفى عسل وانتهاك للقواعد المالية والإدارية ويقتل قوة المنافسة في البطولات  

وتابع: "النادي الأهلي ووزارة الرياضة يدعمون مصطفى في كل الأمور ويقفون بجانبه لكن اتحاد الإسكواش لا يقف بجانب نجلي ويرى تدمير مستقبل بطل مصري بعد تجنيس الأخوين محمد ومروان الشوربجي لإنجلترا فرابطة المحترفين تحاول تعطيل مصطفى والقضاء على الإسكواش المصري لصالح منافس واحد فقط".

وأتم: "مصطفى عسل مستمر في تمثيل مصر والنادي الأهلي وسيواصل تحدي كل الظروف والحرب الممنهجة ضده لتدميره وسيعود رقم 1 من جديد لأنه بطل مصري موهوب ويستحق كل الدعم ".

txt

تردد القناة الوحيدة الناقلة لـ مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

txt

ساكسونيا|تعليق ساخر من خالد الغندور بشأن إيقاف كهربا 6 مباريات.. ماذا قال؟

قررت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA) إيقاف مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً،  لمدة 12 أسبوعًا من المشاركة في بطولات PSA - بدءًا من 18 يوليو - بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 الاف جنيه إسترليني.

وتضمن قرار رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش بعض الأسباب التى أعلنتها الرابطة وكانت سببا فى إيقاف اللاعب مصطفي عسل .

وشملت الأسباب انتهاك اللاعب لبعض قواعد السلوك الخاصة بـ PSA تتعلق بما يلي: -

المادة 4.L "إساءة استخدام المضرب أو المعدات" والمادة 4.O "سلوك غير رياضي" خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة PSA العالمية في 6 مايو 2023.

المادة 4.N "الإساءة الجسدية" والمادة 4.P "اللعب الخطير" خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم PSA في 6 مايو 2023.

المادة 4.0 "سلوك غير رياضي" خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة PSA العالمية في 8 مايو 2023.

اسكواش الاتحاد الدولي التصنيف العالمى البطل المصري الجولة الثالثة اللاعبين المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مبادرة أشبال مصر الرقمية.. كيف تؤهل الدولة طلاب المراحل التعليمية لعالم الرقمنة والتكنولوجيا؟

ترشيحاتنا

أمه السبب .. والد الشيف بوراك يكشف سر الخلاف

غير مبشر.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

وفد شركة Lionsgate العالمية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا.. تفاصيل

تحركات عاجلة وقرارات حاسمة.. كيف تصدت التعاون الإسلامي لمحاولات الإساءة للمصحف الشريف؟

ننشر نص المواجهة بين اللجنة الخماسية وقاتلة ابنها وتناول اجزاء من جسده بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ