يحاولون تدمير مستقبل ابني |أول تعليق من والد مصطفي عسل عقب إيقاف نجله

علق محمود عسل والد مصطفى عسل نجم النادي الأهلي للإسكواش والمصنف الرابع عالميا على إيقاف نجله من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش(PSA) لمدة 12 أسبوعًا من المشاركة في بطولات PSA - بدءًا من 18 يوليو - بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 الاف جنيه إسترليني.

واكد محمود عسل في تصريحات خاصة أن الإيقاف الجديد الذي تعرض له مصطفى يعد قرار متوقع منذ فترة ولا غرابة في الأمر مشددا " يحاولون بشتى الطرق تدمير مستقبل ابني البطل المصري العالمي ومنعه من الوصول للقمة من جديد".

واضاف: هذا يعد ثالث إيقاف يتعرض له مصطفى عسل في مسيرته وفي مدة زمنية قصيرة ويأتي دائما بعد أن يحقق بطولة كبرى أو يقترب من التصنيف الأول عالميا أو احتلاله القمة فيأتي الإيقاف لتعطيله لصالح لاعبي الأندية المنافسة

وتابع أن هناك تعارض واضح في المصالح من كريم درويش والذي يجمع عدة مناصب ولا يتوافق مع بند المصالح المشتركة فهو مدرب وادي دجلة في الإسكواش ومدرب شخصي لأحد اللاعبين في التصنيف العالمي وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي وعلى علاقة قوية برابطة المحترفين ويستفيد من تنظيم كافة البطولات في مصر لذلك هناك مصالح مشتركة على حساب مستقبل مصطفى عسل وانتهاك للقواعد المالية والإدارية ويقتل قوة المنافسة في البطولات

وتابع: "النادي الأهلي ووزارة الرياضة يدعمون مصطفى في كل الأمور ويقفون بجانبه لكن اتحاد الإسكواش لا يقف بجانب نجلي ويرى تدمير مستقبل بطل مصري بعد تجنيس الأخوين محمد ومروان الشوربجي لإنجلترا فرابطة المحترفين تحاول تعطيل مصطفى والقضاء على الإسكواش المصري لصالح منافس واحد فقط".

وأتم: "مصطفى عسل مستمر في تمثيل مصر والنادي الأهلي وسيواصل تحدي كل الظروف والحرب الممنهجة ضده لتدميره وسيعود رقم 1 من جديد لأنه بطل مصري موهوب ويستحق كل الدعم ".

قررت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA) إيقاف مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً، لمدة 12 أسبوعًا من المشاركة في بطولات PSA - بدءًا من 18 يوليو - بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 الاف جنيه إسترليني.

وتضمن قرار رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش بعض الأسباب التى أعلنتها الرابطة وكانت سببا فى إيقاف اللاعب مصطفي عسل .

وشملت الأسباب انتهاك اللاعب لبعض قواعد السلوك الخاصة بـ PSA تتعلق بما يلي: -

المادة 4.L "إساءة استخدام المضرب أو المعدات" والمادة 4.O "سلوك غير رياضي" خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة PSA العالمية في 6 مايو 2023.

المادة 4.N "الإساءة الجسدية" والمادة 4.P "اللعب الخطير" خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم PSA في 6 مايو 2023.

المادة 4.0 "سلوك غير رياضي" خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة PSA العالمية في 8 مايو 2023.