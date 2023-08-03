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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ومن الحب ما قتل..عاطل ينهي حياة مطلقة أمام والدتها لرفضها الزواج منه

مقتل سيدة في المنوفية
مقتل سيدة في المنوفية

فاطمة شابة في الـ 25 عاما من عمرها من أبناء مركز بركة السبع في محافظة المنوفية قادتها الظروف الاجتماعية إلى أن تكون مطلقة منذ أسبوعين ومعها طفلين صغيرين.

وبعد طلاقها انتقلت فاطمة للعيش في المدينة مع والدتها وشقيقتها، ولاحظها عامل كان يجلس في مقهي بجوار منزلها فحاول الحديث معها طالبا منها الزواج فرفضت فقام بالاتصال بجدها لطلب يدها بعد طلاقها بأسبوع ولكن رفض جدها بسبب سوء سمعته وأنه مسجل خطر ولديه معلومات جنائية.

وسط الشارع وفي النهار.. عاطل يقتل سيدة رفضت الزواج منه بالمنوفية

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تربص العاطل بالشابة الصغيرة وقرر الانتقام منها لرفضها الزواج منه وأثناء قيامها بالتسوق رفقة والدتها في شوارع بركة السبع باغتها بعدة طعنات متفرقة في جميع أنحاء جسدها في وسط الشارع وفي واضح النهار أمام المارة وأمام والدتها.

انهارت الأم وحاولت الاستغاثة بالمارة وأصحاب المحلات حتي قاموا بتقييده وتسليمه لقوات الشرطة، بينما تم اصطحاب القتيلة إلى مستشفي بركة السبع التي أعلنت إصابتها بـ 4 طعنات نافذه أدت إلي نزيف داخلي ولابد من نقلها لمستشفى شبين الكوم لمحاولة إنقاذها، الا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

صرخات كثيرة وصدمة عصبية انتابت الأم لمقتل ابنتها أمام أعينها وترك طفلين صغيرين، حيث تم ضبط المتهم من قبل مباحث بركة السبع واعترف بارتكابه الواقعة لحبه لها ورفضها الزواج منه بعد طلاقها.

تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بقيام الأهالي بضبط عاطل طعن سيدة بسلاح أبيض وسط الشارع.

بالانتقال تبين أن عاطل يدعي " ه.ا " 40 سنة بطعن السيدة فاطمة 25 سنة مطلقة ولديها طفلين وجه لها ٤ طعنات قاتلة وسط الشارع وفي واضح النهار بين المارة، وذلك لرفضها الزواج منه لسوء سلوكه حيث له معلومات جنائية. 

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