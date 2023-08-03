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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غيرة من أخوه الصغير.. والد الشيف بوراك يكشف سبب الأزمة

الشيف بوراك
الشيف بوراك

 تتفجر باستمرار تفاصيل جديدة في قضية الشيف بوراك ووالده بعد أن تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة .

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فقد بدأت القصة عندما أعلن الشيف بوراك عن بيع والده لاسمه و للعلامة التجارية لأحد رجال الأعمال دون علمه ورفع قضية ضد والده بتهمة الاحتيال.
وتعاطف الجمهور في البداية مع الشيف بوراك ذو الشعبية الكبيرة خاصة أنه معروف بمواقفه الإنسانية فكيف أن يخدع ويجرح من أقرب الناس إليه. 


ولكن ظهر الأب مؤخرا في لقاء على قناة المشهد كشف خلاله المزيد من التفاصيل في أزمة الشيف بوراك تقلب الموازين وتحول أصابع الاتهام الى الابن بدلا من الأب


وكشف أن سبب المشكلة نشأ عندما تخوف الشيف بوراك من استحواذ  أخيه غير الشقيق على نسبة كبيرة من المطاعم بسبب نصيبه الشرعي من الورث.


في حين أن الشيف بوراك قد عمل سنوات طويلة في سلسلة المطاعم واجتهد بشكل كبير لزيادة انتشارها وشهرتها في العالم ويستحق الحصول على مكسب أكبر ولكن ما لم ينتبه له أن أي أب لا يحب التفرقة بين ابنائه.


وأن السبب في تسرب هذه الفكرة إلى ذهن الشيف بوراك نسبة كبيرة يعود إلى والدته وأنه لا يرغب في قول ذلك مباشرة حتى لا تحزن.

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