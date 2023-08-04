فيلم Barbie يحقق إيرادات تقترب من المليار دولار رغم غيابه عن الدول العربية

يقترب فيلم Barbie من تحقيق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي، بعد حوالي أسبوعين من طرحه في دور العرض داخل وخارج أمريكا.

فيلم Barbie الذي صاحب عرضه الكثير من الجدل، حقق حتى الآن حوالي 824 مليون دولار حول العالم، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 395 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يحقق Barbie المليار دولار الأولى له خلال عطلة الأسبوع الحالي، بعدما تصدر شباك التذاكر الأمريكي، وتفوق على فيلمي توم كروز وكريستوفر نولان.

ومازال مصير فيلم باربي من العرض في مصر والدول العربية غامضا حتى الآن بعد تأجيله لنهاية شهر أغسطس المقبل وسط أقاويل حول منعه.

وقالت مصادر من الشركة الموزعة للعمل في الوطن العربي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن سبب تأجيل عرض فيلم باربي حتى الآن هو إجراء احترازي حتى يتم التوصل لحل أزمته مع الرقابة.

وأشارت المصادر إلى أنه هناك محاولات حاليا لحل أزمة فيلم باربي ولكن هناك احتمالية كبيرة لعدم عرضه بالفعل.