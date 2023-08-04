توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

البيض متعدد الاستخدامات في العديد من الاكلات، ويمكن أن يكون طهيه بسيطًا جدًا، إلا أن هناك أخطاء شائعة في طهي البيض يجب تجنبها.



تجنب هذه الأخطاء الشائعة أثناء طهي البيض



-الطهي الزائد

يمكن أن يؤدي الإفراط في طهي البيض إلى إتلاف ملمس وطعم أي طعام، وهو أمر شائع جدًا في حالة البيض على وجه الخصوص، كما أن ترك البيض المسلوق في الماء الساخن قد يؤدي إلى إتلاف نسيج بياض البيض تمامًا، على سبيل المثال: بالنسبة للبيض المسلوق ، أخرجه من النار وقم بتبريده في الماء البارد على الفور لمنع الإفراط في الطهي.

-عدم تسخين المقلاة

يمكن أن يساعد التسخين المسبق للفرن أو المقلاة أيضًا في تشكيل طعم وملمس طعام البيض الشهي على وجه الخصوص، أثناء إعداد البيض المخفوق، من الضروري تسخين المقلاة مسبقًا قبل إضافة البيض، هذا يساعد على منع الالتصاق ويضمن طهيًا متساويًا.

-باستخدام حرارة عالية

تحضير العجة: حاولي دائمًا طهيها على نار خفيفة إلى متوسطة لأن طهي البيض على نار عالية قد يجعلها قاسية وجافة، يمكن أن يساعد الطهي البطيء في الحفاظ على قوام البيض الطري المثالي.

- إضافة البيض إلى الماء المغلي

عند صنع البيض المسلوق، لا تضفه مباشرة إلى الماء المغلي، ضعيها في ماء بارد، واتركي الماء حتى يغلي ، ثم خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لوقت الطهي المطلوب، تساعد هذه الطريقة في منع تشقق القشرة وتعزز الطهي المتساوي.

-استخدم المعادن الصحيحة

تأكدي دائمًا من استخدام النوع المناسب من الأواني لطهي البيض، تجنبي استخدام الأواني المعدنية التي يمكن أن تخدش طلاء المقلاة، بدلاً من ذلك اختاري الأواني المصنوعة من السيليكون أو النايلون أو الخشب التي لا تلحق الضرر بالسطح.

المصدر: timesofindia

