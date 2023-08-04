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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب مفترس واستئصال أجزاء من معدته.. تفاصيل التعدي على شاب بالقليوبية

كلب ضال
كلب ضال

شهدت جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية  مشاجرة عنيفة بين طرفين أحدهما موظف ونجله تعديا بسلاح أبيض خنجر على "حداد مسلح" وأصاباه إصابات بالغة.

وقال شهود عيان إن المتهمين أطلقوا كلبا مفترسا على الشاب لكى يبثوا الرعب في قلبه ، وتكتيفه والتعدى عليه بالسلاح الأبيض وتركوه غارقًا في دمائه أمام المارة.

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وأشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي حيث قام فريق الإنقاذ بعمل عدة عمليات فورية له منها استئصال الطحال ونصف فص من الكلى وجزء من الأمعاء.

وتابع أن المجنى عليه كان يعمل حداد مسلح ويساعد أسرته فى تدبير مصاريف المعيشة حيث أنه من أسرة على قد حالها.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي يفيد بإصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد من سلاح أبيض على يد موظف ونجله، بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة أحمد. س. ح 22 عاما عامل بطعنات من سلاح أبيض خنجر سددها له س.ح موظف ونجله أحمد. س 19سنة طالب فى أنحاء متفرقة بالجسد نتج عنها جروح وإصابات متفرقة بالجسد، لوجود خلافات سابقة بينهما جرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين.

القليوبية مركز شرطة بنها بنها مستشفى بنها الجامعي

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