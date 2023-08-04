رئيس وزراء باكستان يقترح حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حل البرلمان في التاسع من أغسطس، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر سياسية قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايتها ، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بعد تكهنات بأنه قد يتعين تأجيلها بسبب أشهر من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

قال عضوان بالبرلمان حضروا مأدبة عشاء أقامها شريف أمس يوم الخميس لـ "رويترز" إنه أكد لحلفائه أنه سيسعى إلى حل البرلمان في التاسع من أغسطس آب ويسلمه إلى حكومة تصريف الأعمال لتنظيم الانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس.

وقال أحد البرلمانيين إنه سيتشاور مع حلفائه بشأن تشكيل قائم بأعمال تم تشكيله لإجراء الانتخابات واقتراحه لحل البرلمان.

ولم ترد وزارة الإعلام الباكستانية على طلب للتعليق.

ومن شأن الحل قبل ثلاثة أيام أن يمنح شريف وحلفائه مزيدًا من الوقت للاستعداد لما يُتوقع أن يكون معركة انتخابية مؤلمة مع الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق المخلوع عمران خان.

وأمام حكومة تصريف الأعمال 90 يومًا لإجراء انتخابات عامة عندما تسلم الحكومة السلطة مبكرًا ، مقابل 60 يومًا إذا سلمت الحكومة السلطة في نهاية فترة البرلمان.

ووصل تحالف شريف إلى السلطة بعد الإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022.

منذ ذلك الحين ، يخوض خان حملة من أجل انتخابات مبكرة وينظم الاحتجاجات ، مما أدى إلى أعمال عنف كبيرة في 9 مايو ، مما زاد التوتر مع الجيش القوي.

يتهم خان الجيش بالتآمر ضده. الجيش ، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها ، ينفي ذلك.

ومع ذلك ، واجه حزب خان حملة قمع خلال الأسابيع الأخيرة يقول محللون إنه كان مدعومًا من الجيش.

اندلعت الأزمة السياسية إلى جانب أزمة اقتصادية

في الشهر الماضي ، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان لمساعدتها في معالجة أزمة ميزان المدفوعات الحاد والنقص الحاد في احتياطيات البنك المركزي.