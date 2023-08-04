البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة.. توقعات بطرح القطاع المصرفي شهادات إدخار جديدة

قالت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 1% يأتي محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

ونوهت إلكسان في تصريحاتها لـ صدى البلد أن هذا القرار هدفه جذب المزيد من السيولة الموجودة في السوق للسيطرة على الأسواق. في ظل التضخم الموجود الآن.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار من الممكن أن يؤثر على ارتفاع تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين وكل هذا سيظهر الفترة القادمة.



وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة أن تطرح بنوك القطاع المصرفي المصري شهادات ادخار جديدة الفترة القادمة من أجل التحكم في معدلات التضخم وحجم السيولة النقدية التي بأيدي المواطنين.

