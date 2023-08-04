وزراء يطالبون نتنياهو بعدم الانصياع لأحكام القضاء ويتهمون المحكمة بالتصرف دون صلاحيات

أكد محامي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مايكل رابيلو، أثناء جلسة المحكمة العليا بشأن قانون "التعذر"، أن نتنياهو سيحترم حكم المحكمة.

ووفقاً لقناة اكان العبري، طلبت المحكمة توضيحًا بخصوص البند الوارد في إجابة نتنياهو، فأوضح المحامي رابيلو أنه إذا فُهم من تصريحات نتنياهو أنه لن ينصاع لحكم المحكمة العليا، فهذا ليس هو الحال.

وقال القاضي عميت للمحامي إليعاد شراقة: "إذا قال المحامي رابيلو إن رئيس الوزراء سيحترم كل حكم يصدر عن المحكمة، فأنني أصدق أقواله".

وحاول وزراء كبار في الليكود عدم إرسال أي ممثل للحزب لحضور الجلسة أمس، كنوع من الاحتجاج على تدخل المحكمة العليا في القوانين الأساسية، وطلب الوزراء من رئيس الوزراء عدم الانصياع للحكم وأن المحكمة العليا تتصرف بدون صلاحيات.