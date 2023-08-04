المزاح يتسبب في كارثة بالتجمع الخامس .. ضبط شاب يقود برعونة| تفاصيل

‏تحول المزاح بين صديقين إلى كارثة بعد أن جلس أحدهما على حقيبة سيارة صديقة واثناء سير السيارة بسرعه كبيرة سقط على الأرض واصيب باصابات متفرقة .

تم ضبط قائد السيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة نجلها "مصاب بشرخ بالجمجمة وتجمع دموى حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع ، مما أدى لسقوط نجلها أرضاً ، نتج عن ذلك إصابته ، أمكن ضبط المشكو فى حقه .

وبمواجهته أيد ما سبق ، وتبين إنتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.