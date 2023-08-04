محلل رياضي يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي.. فيديو

علق محلل الكرة العالمية أحمد غنيم، على ما ينشر خلال الفترة الأخيرة، بشأن رحيل أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي عن الفريق.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن النادي الأهلي لن يقوم ببيعه بشكل نهائي، ولكن من الممكن أن يكون هناك إعارة، للاستفادة من اللاعب.

هدف القندوسي

ولفت إلي أن هدف القندوسي، مع الأهلي، أمس في مباراة الفريق أمام المصري، بالكاس، كان من الاشياء المميزة.

وأشار إلي أن، المدير الفني لـ النادي الأهلي، كولر، يكون لديه متطلبات في اللاعب، الذي يلعب في الفريق، وأن الأهلي يعلب في بطولات كثيرة، وهذا يكون مرهق على اللاعبين.