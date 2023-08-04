طرح هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro رسميا قريبا

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية لإطلاق الهاتف الذكي Ace 2 Pro في الصين خلال أغسطس الحالي، و كما يوحي اسم الموديل، من المتوقع أن يكون نسخة أعلى من هاتف Ace 2 الذي طرح في فبراير الماضي.

ظهرت معلومات جديدة عن هاتف وان بلس إيس 2 برو من خلال تسريبات تكشف العرض القادم للعلامة التجارية، وبدأت مواد ترويجية وملصقات دعائية تكشف المزيد عن الهاتف الذكي.

وان بلس

يتوفر OnePlus Ace 2 Pro في خيارات ألوان الأزرق السماوي والرمادي، تصميم مشابه جدا لطراز وان بلس OnePlus 11 الرائد ونفس جزيرة الكاميرات الدائرية، مع إعداد كاميرات ثلاثي وفلاش LED.

تكشف صورة الدعاية المسربة أيضًا أن OnePlus Ace 2 Pro سيكون مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 24 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت، مع غرفة لتبديد حرارة الجهاز ويأتي بشحن سريع بقوة 150 وات.

أكدت OnePlus بالفعل أن Ace 2 Pro سيكون أول هاتف ذكي في العالم مزود بنظام تبريد Tiangong ويُقال إنه يحتوي على أقوى غرفة بخار لتبريد الأجهزة المحمولة. تم التأكيد أيضًا على أن العرض القادم سيكون مدعوم من خلال معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني أسفل الغطاء.

رُصد موبايل OnePlus Ace 2 Pro على عدد كبير من مواقع الويب وشهادات الاعتماد مثل 3C و Geekbench و AnTuTu. وسجل 1733703 نقطة في اختبار قياس الأداء AnTuTu. من المتوقع أن يأتي وان بلس إبس 2 برو مع شاشة بشاشة نوعها OLED منحنية الحوف، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1.5K، وتتميز بإعداد كاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل + ثانية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ثالثة 32 ميجابكسل ويحزم بطارية سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة.