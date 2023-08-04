الكويت.. إحالة قائد مركبة إلى القضاء لهذا السبب

أكد الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالصعود فوق الرصيف بشكل متعمد مخالفاً لقوانين وقواعد المرور والإصطدام بمركبة أخرى.

وأوضح الإعلام الأمني في بيان له انه تم تسجيل قضية بالواقعة وتحرير عدة مخالفات بحقه وحجز المركبة بكراج حجز المرور.

وفي سياق آخر؛ أسفرت الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات بعد شن حملات مفاجئة من قبل إدارتي مباحث الجهراء ومباحث الأحمدي حيث تمكنوا من ضبط عدد 28 شخصاً من الجنسية الآسيوية بتهمة بيع الديزل المدعوم من الدولة بأقل تكلفة من محطات الوقود حيث تم الضبط في منطقتي ميناء عبدالله التابعة لمحافظة الأحمدي ومنطقة سعد العبدالله التابعة لمحافظة الجهراء.

وأضافت أنه جار إحالة المتهمين للجهات المختصة واتخاذ اللازم بحق الشركات المستفيدة من الديزل المدعوم من الدولة.