السعودية.. نداء عاجل من سفارة المملكة لرعاياها في سلوفينيا



وجهت السفارة السعودية في النمسا، نداء عاجلا إلى رعاياها الموجودين في جمهورية سلوفينيا، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء إمكانية حصول بعض الفيضانات.

ووفق صحيفة عكاظ؛ فقد جاء تحذير السفارة نظرا لما تشهده سلوفينيا من اضطرابات جوية، منوهة إلى أهمية إلى اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم (00436765029292).

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، ليل أمس (الخميس)، تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من سلوفينيا، وأغلقت الطرق والجسور، وأغرقت المباني، فيما أصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا «آرسو» تحذيراً في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والوسطى من البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية في حدوث فيضانات واسعة النطاق هناك