سنوات من الجهد.. صدى البلد يكشف كواليس رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

وجه النادي الأهلي الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.



جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.



وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير.. في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.



وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.



كما قرر النادي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.



ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.. في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.



وكشف مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن قرار رحيل عبدالحفيظ لا يرتبط بأي مشكلة إدارية ولكنها رؤية للنادي في صنع كوادر جديدة في منصب مدير الكرة.



وقال إن سيد عبدالحفيظ طلب في فترات سابقة الرحيل عن منصبه لشعوره بالإجهاد والتعب والإرهاق من كثر العمل المتواصل دون راحة ولكن تم تأجيل الموقف لنهاية الموسم.