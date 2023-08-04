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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الرياضة حياة» شعار برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تشهد محافظة كفر الشيخ، استمرار فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كل جمعة بحى مختلف  فى الهواء الطلق، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بدوران المحافظة، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و إيروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحاً كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة .

قدمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية  بكفر الشيخ " بإشراف سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع "محمود سلطح، بهاء فكري، محمد خالد، محمود فتح الله " .

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