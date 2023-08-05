الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس، الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً أمس، الجمعة، ضمن عمليات تصحيح، ليقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة، حيث لا يزال نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح مرتفعاً.

وذلك فى ظل الرهانات حول استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، فى ظل ظروف سوق العمل الضيقة والمرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الرهانات، يترقب المستثمرون بعد قليل، صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال يوليو، والتي توضح مدي متانة سوق العمل الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2% إلى مستوى 102.62 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 102.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.36 نقطة.

وأنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.15%، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 102.84 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعاً حتى اللحظة بنسبة 0.9%، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، فى ظل الصعود الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ونجحت الشركات الخاصة فى الولايات المتحدة فى إضافة نحو 324 ألف وظيفة فى يوليو، متفوقة على توقعات السوق إضافة 191 ألف وظيفة فقط، وإضافة الشركات وظائف بنحو 497 فى يونيو.

وتوضح تلك البيانات استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكية، الأمر الذي من المتوقع أن يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

عقب تلك البيانات، ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 سبتمبر من 15% إلى 17.5%، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 85% إلى 82.5%.

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة، والذي يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة وعدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال يوليو.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع غير الزراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 205 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو من إضافة 209 ألف وظيفة في يونيو، مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6%، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى يونيو.