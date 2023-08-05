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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن إعادة محاكمة متهم في كتائب حلوان

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.

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تأجيل إعادة محاكمة متهم في كتائب حلوان 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل ،وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

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