أحسن غلطة.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو

‏أجرى لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، اتصالاً بالخطأ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء تواجدهما معاً في نفس الفندق وذلك عندما كان يتصل بصديقه.

اتصال هاتفي من كريستيانو رونالدو لحليمة بولند

ووثقت حليمة بولند مكالمة كريستيانو رونالدو لها في غرفتها وجرى التعارف بينهما وطلبت منه لقاءه بعد الاتصال مباشرة من أجل التقاط الصور معه.

وعبرت حليمة بولند في الفيديو عن فرحتها الشديدة رغم ورود الاتصال بالخطأ قائلة: “إنها أفضل غلطة في العالم أنا حليمة بولند، أحلى غلطة والله جعل ما يغلط أحد غيرك”.

وظهرت حليمة بولند في فيديو أخر وهي تحمل باقة من الورود تنوي تقديمها لها قبل أن يردها اتصالاً أخر منه والذي وجهت فيه حدثها للاعب كرة القدم قائلة: “هاللو كرستيانو رونالدو، أنا أحبك، والله العظيم والله عليا الطلاق أي لاف يو أحبك”.

حليمة بولند ترد على اتهامها بفبركة المكالمة

وعلقت حليمة بولند على الاتهامات التي وجهت لها من بعض المتابعين بفبركة المكالمة الهاتفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن ذلك مجرد شائعة مضحكة.

وقالت حليمة بولند: "فيه إشاعة تضحك طالعة ان المقطع مفبرك وأنه بالذكاء الاصطناعي وأنا ما اعرف شو هو أصلا حبايبي خلي عنكم الذكاء الاصطناعي وركزوا في ذكائكم الطبيعي".

تفاصيل مكالمة حليمة بولند وكريستيانو رونالدو:

ونفت حليمة بولند لجوها لفبركة المكالمة الهاتفية لأن ذلك سيضعها أمام المسائلة القانونية، معلقة:" هل يعقل أني أكون بها السذاجة أني أفبرك مقطع مش بس يحولني للمسائلة القانونية ولكن يحولني وراء الشمس".

وتابعت: “الاتصال من غرفة لغرفة من تليفون الفندق يعني فيه شهود بالفندق نفسه في السيستم ويبين أنه إذا كان من غرفة مديرة أعمالي أو فيه صوت متغير”.

وحول حديث البعض عن المبالغة في رد فعلها وتصوير المكالمة التي جرت بالفيديو، قالت حليمة بولند: “تصرفي كان بكل عفوية وبساطة اتصال من كريستيانو رونالدو انا واحدة من فانزاتا وجماهيري ف استنانست وصورت وزي ما اي حد يشوف نجم يحبه وبصوره فما بالكم بنجم عالمي في كل مكان”.

وأكدت أن حديثها معه كان فكاهياً وطلبت لقاءه من أجل التقاط الصور فقط: “كان كله من باب الفكاهة والضحك وأقول “عليا الطلاق أني أحبك”، وقلت له أشوفك في اللوبي علشان بس أتصور معه”.