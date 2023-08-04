بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

تفاعلت الصحافة البرتغالية، مع مشهد تبادل القمصان بين محمود عبد الرازق شيكابالا.

قائد نادي الزمالك وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خلال مواجهة الزمالك والنصر أمس الخميس، في ختام دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتوجه رونالدو عقب اللقاء إلى مقاعد بدلاء الزمالك، وتبادل قميصه مع شيكابالا، الذي سبق له أن دافع عن ألوان سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتحدثت صحيفة "ريكورد" عن مشهد تبادل القمصان بين رونالدو وشيكابالا، ونشرت مقطع فيديو حول الأمر.

وعنونت صحيفة mais football "في النهاية تبادل رونالدو وشيكابالا القمصان"، وتحدثت عن مسيرة رونالدو وشيكابالا مع سبورتينج لشبونة.

وعلقت صحيفة ojogo مقتبسة تصريح شيكابالا "إنه فقط بحاجة إلى فرصة واحدة"، وذلك تعليقا على هدف رونالدو في الزمالك.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث ليودع البطولة، في حين ارتفع رصيد فريق النصر إلى 5 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة ويتأهل للدور التالي.

