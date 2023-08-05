الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت في أحد الأماكن العامة مع عدد منالنجوم منهم الفنانة هالة صدقي والفنانة ياسمين صبري.



وتالقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البيج مكشوف الاكتاف والصدر وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.



وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وقد تداول رواد السوشيال ميديا انباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة بعد ظهورهم في نفس المكان وهوما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”.



نفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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