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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتصالات : خطة عمل مع الأوقاف لتنفيذ مشروع حصر أصول وأملاك الدولة

عمرو طلعت
عمرو طلعت

أشاد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر في عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول وأملاك الدولة.


وأوضح طلعت ـ خلال لقائه اليوم السبت، مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي ـ أن الفائدة التى تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة من جراء نجاح المشروع ضخمة جدا ، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها.

وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية فى التحول الرقمى للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمى بالأوقاف.

فيما أشار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين لايزال مستمرا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هى الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمى فى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمى فى جميع مجالات عمل الوزارة.

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