عُرفيًّا.. تفاصيل إحباط محاولة تزويج طفلة عمرها 15 عاما بالفيوم| فيديو

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عاما بمحافظة الفيوم.

وقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وأشارت: "يوم 29 يوليو تلقينا بلاغ أن هناك والد لطفلة عمرها 15 سنة، سيقوم بتزويجها شخص من بلده، وهو زواج عرفي"، موضحا: "تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم اخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية".

وأوضحت: "تأكدنا من المعلومات وقمنا بتبليغ النيابة، وبدورها أحضرت الأب وقام بالإمضاء على إقرار أن الزواج لن يتم"، لافته: "تم متابعة الأمر وعرفنا أن الأب سافر بلده الفيوم وسيتمم الزواج فعلا بعد إمضاءه على القرار".

وتابعت: "تواصلنا مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتأكدنا أنهم قاموا بعمل احتفالية، والمحزن أن الذي كان سيعقد عقد الزواج العرفي هو المأذون"، مشيرة: "الأب والمأذون قاموا بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها".

واسترسلت: "العم مضى إقرار وتعهد بحسن رعاية الطفلة والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية".

