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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عُرفيًّا.. تفاصيل إحباط محاولة تزويج طفلة عمرها 15 عاما بالفيوم| فيديو

زواج القاصرات
زواج القاصرات

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عاما بمحافظة الفيوم.

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وقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

 

وأشارت: "يوم 29 يوليو تلقينا بلاغ أن هناك والد لطفلة عمرها 15 سنة، سيقوم بتزويجها شخص من بلده، وهو زواج عرفي"، موضحا: "تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم اخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية".

 

وأوضحت: "تأكدنا من المعلومات وقمنا بتبليغ النيابة، وبدورها أحضرت الأب وقام بالإمضاء على إقرار أن الزواج لن يتم"، لافته: "تم متابعة الأمر وعرفنا أن الأب سافر بلده الفيوم وسيتمم الزواج فعلا بعد إمضاءه على القرار".

 

وتابعت: "تواصلنا مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتأكدنا أنهم قاموا بعمل احتفالية، والمحزن أن الذي كان سيعقد عقد الزواج العرفي هو المأذون"، مشيرة: "الأب والمأذون قاموا بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها".

 

واسترسلت: "العم مضى إقرار وتعهد بحسن رعاية الطفلة والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية".
 

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