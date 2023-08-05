غير مستعدين للحرب .. مجلس الشيوخ النيجيري يرفض الخيار العسكري لبلاده ضد النيجر

رفض أعضاء مجلس الشيوخ النيجيريين، طلب الرئيس بولا تينوبو، الإذن بنشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر كجزء من قوة إيكواس لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمنصبه.

وبحسب ما نشره موقع، بريميام تايمز، أُطيح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو في انقلاب قاده حرسه الرئاسي.

أعطى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اجتماع عقد في أبوجا بعد أربعة أيام، زعماء الانقلاب مهلة سبعة أيام لاستعادة النظام الدستوري أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة. وفرضت الهيئة الإقليمية عقوبات على قادة الانقلاب، كما قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء وأغلقت حدودها مع الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

بعد رفض قادة الانقلاب التراجع، قال قادة دفاع غرب إفريقيا إنهم وضعوا خطة لعمل عسكري كجزء منها كتب الرئيس تينوبو إلى مجلس الشيوخ للسماح بإشراك القوات النيجيرية في العملية.

ومع ذلك، في جلسة تنفيذية اليوم السبت، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلب الرئيس.

ووفقًا لعضو في مجلس الشيوخ حضر الاجتماع، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على إصدار قرار يدين الانقلاب ويثني على قادة الإيكواس لجهودهم في استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنهم استبعدوا الخيارات العسكرية.

تحدث جميع أعضاء مجلس الشيوخ تقريبًا واستبعدوا تمامًا الخيارات العسكرية بسبب العديد من العوامل وأيضًا بسبب العلاقة المتناغمة التي تتمتع بها نيجيريا والنيجر دائمًا.

بدلاً من ذلك حث أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس تينوبو على تكثيف المفاوضات مع قادة الانقلاب عن طريق إرسال وفد رفيع المستوى مرة أخرى إلى نيامي. اقترح أحدهم إرسال كبار السن مثل أوباسانجو والجنرال علي جوساو وعبد السلام أبو بكر كمبعوثين خاصين للحوار والسعي إلى حل دبلوماسي.

أشار أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون للعمل العسكري إلى أن جيشنا غير مجهز بدرجة عالية وغير مستعد لخوض أي حرب، وقالوا إن لدينا سلامًا هشًا في نيجيريا وأن النيجر هي أعلى سوق للأسلحة في إفريقيا.

يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تركز على مكافحة بوكو حرام، واللصوصية والتهديدات المحلية التي تعصف بالبلاد بدلاً من التفكير في خوض حرب في بلد أخري.

قال أحد المصادر، إن رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو ناشد المشرعين الموافقة على الخطوات التي اتخذها الرئيس تينوبو حتى الآن، لكنهم رفضوا بشدة الاستئناف.

كان أعضاء مجلس الشيوخ يقولون إنهم سيصدرون قرارًا يدين الانقلاب، لكن فيما يتعلق بمسألة شن الحرب مع النيجر، فهذه منطقة محظورة .

عاد مجلس الشيوخ الآن إلى الجلسة العامة حيث من المتوقع أن يمرر قرارًا بشأن هذه القضية.