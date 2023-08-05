النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

أعرب رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو عن أمله في التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة ببلاده، مضيفًا أنه لا يوجد حتى الآن رد من قادة الانقلاب على طلب منظمة "إيكواس" حتى الآن".

وأعطى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في اجتماع عقد في أبوجا بعد أربعة أيام، زعماء الانقلاب مهلة 7 أيام لاستعادة النظام الدستوري أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.

وفرضت الهيئة الإقليمية عقوبات على قادة الانقلاب، كما قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء وأغلقت حدودها مع الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

وبعد رفض قادة الانقلاب التراجع، قال قادة دفاع غرب إفريقيا إنهم وضعوا خطة لعمل عسكري كجزء منها كتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى مجلس الشيوخ للسماح بإشراك القوات النيجيرية في العملية.

ومع ذلك، في جلسة تنفيذية اليوم السبت، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلب الرئيس.