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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أنبوبة بوتاجاز.. إصابة 11 شخصا بالكيلو 26 غربي الإسكندرية

حريق بالكيلو ٢٦ غربي
حريق بالكيلو ٢٦ غربي الإسكندرية

شهدت منطقة الكيلو ٢٦ غربي محافظة الإسكندرية حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، أسفر عن إصابة ١١ شخصا، وجرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وغرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بوجود حريق بأحد الشقق السكنية بمساكن الكيلو ٢٦ غربي المحافظة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بالتوجه إلى موقع البلاغ.

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وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية رفقة سيارات الاسعاف والأجهزة المعنية بحي العجمي إلى موقع البلاغ.

تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة بالدور الثالث مدخل رقم (1) بلوك رقم  (26)، مما ادي الي اندلاع حريق بالشقة، أدى إلى إصابة ١١ شخصا بحروق بأجزاء من الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

تمكنت قوات الحماية من السيطرة على الوضع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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