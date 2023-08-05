مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية دسونس أم دينار بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالبة في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة طالبة بعدما صدمها قطار أمام مزلقان قرية دسونس أم دينار بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالبة تدعى «رهف مبروك عبد الله الديب»، 14 سنة، مقيمة قرية دسونس ام دينار. مركز دمنهور

ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.