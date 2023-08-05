إصابة سائق ونجله في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب سائق ونجله في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق محور الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى سائق ونجله مصابان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء تعرضهما إلى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالكيلو 45 اتجاه مطروح وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «السعيد يوسف الشوربجي، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد السعيد يوسف الشوربجي، 18 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليمنى.

ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.