مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل أعلى كوبري المعدية بالطريق الدولي الساحلي ونقلوا جميعا إلى مستشفى ادكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى «محمد حسن عمارة»، 35 سنة، مقيم برج رشيد، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو العام.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عبد الله عصام حمد، 19 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر و اشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد إسماعيل، 14 سنة، مصاب بكدمات بالظهر والرقبة وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان برج رشيد بالبحيرة.

ونقلا المصابان إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.