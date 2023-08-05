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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير : الغرب يجبر زيلينسكي على الدخول في محادثات سلام مع بوتين

زيلينسكي
زيلينسكي

كشفت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على دراية بأن الغرب سوف "يجبره على الدخول في محادثات سلام مع موسكو".

وأخبر زيلينسكي دبلوماسييه أن "الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغط لإيجاد طرق للتفاوض على السلام، في الأشهر المقبلة"، حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء الماضي.

وأشار المراقبون أيضًا إلى أن "الحكومة الأوكرانية تواجه مشكلة الحفاظ على الدعم الغربي، إذ أن "الهجوم المضاد" الشاق والدامي والمكلف للجيش الأوكراني لم يؤد إلى نقطة تحول خطيرة، وأن كييف بحاجة إلى إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".

وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، اليوم السبت، 5 أغسطس 2023.
 

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وأبدا الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

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