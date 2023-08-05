بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن أفضل وسيلة للاستثمار بعد قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، 3 أغسطس رفع أسعار الفائدة، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع أيضا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، ما أشعل المنافسة بين المحافظ الاستثمارية المتنوعة.



وقال أحمد شحاتة، الخبير العقاري، إنه رغم حالة الارتفاعات الأخيرة غير المبررة في أسعار الذهب، إلا أنه الوسيلة الإدخارية الي عادة يفضلها المصريون، ولكن الحقيقة ان هناك العديد من الوسائل الإدخارية الأخرى كالقطاع العقاري الذي استمر في المنافسة كوسيلة لحفظ مدخرات المصريين وخاصة الوحدات الجاهزة للاستلام، ما ساهم أيضا في اختلاف شكل ونمط المنتج العقاري المتوفر بالسوق المصري.