تحت حماية قوات الاحتلال.. هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين بقرية التوانة جنوب الخليل

قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأضافت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، هاجموا المزارعين وأهالي قرية التوانة ودمروا مزروعاتهم بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حافظ الهريني (19 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.