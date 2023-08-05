رانيا يحيى: المعهد العالي للنقد الفني يلعب دورًا مهمًا في الحركة الإبداعية

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن المعهد العالي للنقد الفني يلعب دورًا مهمًا في الحركة الفنية والإبداعية على الساحة.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيي، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المعهد العالي للنقد الفني يشتغل على خريجي المعاهد الفنية أو الكليات الفنية ويجعلهم أكثر تخصصا ليكون لديهم القدرة على عملية النقد".

وأشارت: "عملية النقد عملية متطورة ولا تقتصر على الدراسة العملية فقط، بل هي مرحلة أكثر تخصصية وعلمية"، موضحه: “نتناول المجال الفني والعملية الإبداعية”.

وتابعت الدكتورة رانيا يحيي، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون،: "مدة الدراسة في المعهد العالي للنقد الفني سنتين فقط".