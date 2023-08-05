رانيا يحيي: السيدات مقبلات على دراسة النقد والفنون بشكل كبير.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الأكاديمية فيها معاهد للمرحلة الابتدائية والثانوية.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيي، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "معاهد المرحلة الابتدائية تضم البالية، أما الثانوية فتضم معهد الموسيقى العربية، أما باقي معاهد الأكاديمية معاهد المرحلة العليا".

وأشارت: "معهد فنون الطفل ومعهد النقد الفني هي معاهد دراسات عليا فقط"، موضحه: "في أكاديمية الفنون لدينا نقد فني في القاهرة وهناك فرع آخر في الإسكندرية".

وأوضحت: "السيدات مقبلين على دراسة النقد والفنون بشكل كبير"، مشيرة: "الستات لديها رغبة في إثبات الذات والحضور في جميع المجالات، ونسب السيدات أكثر بشكل عام".