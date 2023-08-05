البنك الدولي: تمويل بناء 1000 شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا يوم السبت إن البنك الدولي يهدف إلى المساعدة في تمويل بناء 1000 شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا ، أكبر اقتصاد في إفريقيا ، بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

نيجيريا ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة ، قامت بتركيب قدرة توليد طاقة تبلغ 12500 ميغاواط ، لكنها تنتج جزءًا بسيطًا من ذلك ، مما يترك ملايين الأسر والشركات تعتمد على مولدات البنزين والديزل.

تتكون الشبكات الصغيرة من وحدات صغيرة لتوليد الكهرباء ، وعادة ما يتراوح حجمها من بضعة كيلووات إلى 10 ميجاوات ، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 200 أسرة.

وفي حديثه خلال زيارة لموقع شبكة صغيرة في ضواحي العاصمة أبوجا ، قال بانجا للصحفيين إنه تم بناء ما يقرب من 150 شبكة صغيرة ، بتمويل جزئي من البنك الدولي ، لتوصيل الكهرباء إلى المجتمعات التي لا تصلها الكهرباء.

وأضاف 'الفكرة الآن ليست أن يكون البنك الدولي هو الشخص الوحيد الذي يضع المال. نحن نضع جزءًا من المال مثل الإعانة.'

وتظهر بيانات البنك الدولي أنه في أفريقيا جنوب الصحراء ، لا يزال 568 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. على الصعيد العالمي ، يعيش ما يقرب من 8 من كل 10 أشخاص بدون كهرباء في إفريقيا.