عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي: تمويل بناء 1000 شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا

صدى البلد

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا يوم السبت إن البنك الدولي يهدف إلى المساعدة في تمويل بناء 1000 شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا ، أكبر اقتصاد في إفريقيا ، بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

نيجيريا ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة ، قامت بتركيب قدرة توليد طاقة تبلغ 12500 ميغاواط ، لكنها تنتج جزءًا بسيطًا من ذلك ، مما يترك ملايين الأسر والشركات تعتمد على مولدات البنزين والديزل.

تتكون الشبكات الصغيرة من وحدات صغيرة لتوليد الكهرباء ، وعادة ما يتراوح حجمها من بضعة كيلووات إلى 10 ميجاوات ، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 200 أسرة.

وفي حديثه خلال زيارة لموقع شبكة صغيرة في ضواحي العاصمة أبوجا ، قال بانجا للصحفيين إنه تم بناء ما يقرب من 150 شبكة صغيرة ، بتمويل جزئي من البنك الدولي ، لتوصيل الكهرباء إلى المجتمعات التي لا تصلها الكهرباء.

وأضاف 'الفكرة الآن ليست أن يكون البنك الدولي هو الشخص الوحيد الذي يضع المال. نحن نضع جزءًا من المال مثل الإعانة.'

وتظهر بيانات البنك الدولي أنه في أفريقيا جنوب الصحراء ، لا يزال 568 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. على الصعيد العالمي ، يعيش ما يقرب من 8 من كل 10 أشخاص بدون كهرباء في إفريقيا.

أجاي بانجا البنزين والديزل الحكومة والقطاع الخاص البنك الدولي جنوب الصحراء رئيس البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

القوات الجوية الروسية تعلن تدمير مقر جبهة النصرة بمدينة إدلب السورية

تقارير : الغرب يجبر زيلينسكي على الدخول في محادثات سلام مع بوتين

بريطانيا ..21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد العام الماضي

سلطات مطار كاتانيا في صقلية توافق على إعادة فتح المبنى الرئيسي بعد 3 أسابيع إغلاق

السعودية ترفع معظم أسعار النفط في سبتمبر إلى آسيا

جماعات حقوقية تطالب لاوس بالإفراج عن المحامي الصيني المفقود

الرياح القوية وألسنة اللهب الحارة السبب.. اشتعال حرائق الغابات في البرتغال

القبض على إسرائيليين واعتقال 5 آخرين عقب مقتل فلسطيني بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ