‏سفينة غارقة .. كشف أثري جديد على شواطئ العلمين

‏سفينة غارقة وجرار من الفخار هذا ما اكتشفته البعثة الأثرية المصرية أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع غارقة في البحر المتوسط والذي يبعد 650 متر من شاطئ العلمين، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير أن ‏الاكتشاف عبارة عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار "الامفورات" من القرن الثالث قبل الميلاد.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار أن الكشف يعد دليلا جديدا على مكانة مصر من الناحية التجارية.

‏سفينة غارقة في البحر المتوسط

ويرجع علماء الآثار أن تكون السفينة المكتشفة غرقت خلال رحلة تجارية بعدما ارتطم قاعها بجزيرة متواجدة بقاع البحر وتقوم الإدارة المركزية للآثار الغارقة الآن بدراسة سيناريوهات التعامل مع الاكتشاف.