عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«بل ريقك وكمل طريقك».. مبادرة لـ شباب كفرالشيخ يوزعون العصائر المثلجة على المارة|شاهد

مبادرة بل ريقك وكمل
مبادرة بل ريقك وكمل طريقك

دشن مجموعة من الشباب في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، مبادرة «بل ريقك وكمل طريقك»، والتي تستهدف توزيع العصائر والمشروبات المثلجة على المارة، وذلك تخفيفاً على المواطنين من شدة الحرارة في وقت الظهيرة.

محافظ كفر الشيخ: تنظيم العمل «الأحد» من كل أسبوع خلال شهر أغسطس

إصابة شاب في مشاجرة .. و4 أشخاص بحادث سيارة بكفر الشيخ

يقول الدكتور محمود عثمان، أحد المنسقين والقائمين على هذه المبادرة لـ «صدى البلد»، إن هذه المبادرة تستهدف توزيع العصائر المثلجة على المواطنين، مشيراً إلى توزيع 5 أنواع من العصائر المثلجة مجاناً على المواطنين أمام مسجد المرسي بمشاركة مجموعة من خيرة الشباب المتطوعين لإسعاد أهلنا في مدينة بيلا.

وتابع: بجد شيء جميل جداً إننا نساهم في إسعاد الناس وربنا يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مضيفاً أن نقوم بإعداد العصائر والمشروبات وتوزيعها عقب صلاة الظهر خاصة أن وقت الظهيرة يشتد فيه حرارة الجو.

وأعرب مواطنو بيلا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساهم في رسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه المواطنين، مشيرين إلى أنها لفتة طيبة خاصة أنه يتم توزيع المشروبات والعصائر المثلجة مجاناً على جميع المارة في الشارع دون استثناء في أجواء تنم عن المشاركة المجتمعية البناءة.

 

لمشاهدة الفيديو:

https://fb.watch/mdVC8-jknh/?mibextid=9R9pXO

IMG-20230805-WA0169
IMG-20230805-WA0169
IMG-20230805-WA0168
IMG-20230805-WA0168
IMG-20230805-WA0167
IMG-20230805-WA0167
IMG-20230805-WA0166
IMG-20230805-WA0166
IMG-20230805-WA0164
IMG-20230805-WA0164
IMG-20230805-WA0165
IMG-20230805-WA0165
IMG-20230805-WA0163
IMG-20230805-WA0163
IMG-20230805-WA0162
IMG-20230805-WA0162
IMG-20230805-WA0161
IMG-20230805-WA0161
العصائر المثلجة المشاركة المجتمعية بمحافظة كفر الشيخ توزيع العصائر حرارة الجو شدة الحر كفر الشيخ مجموعة من الشباب محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محمود عثمان مدينة بيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

نفوق أسماك في بحر الإسكندرية.. والسبب مفاجأة

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

موضوعات متعلقة

إصابة شاب في مشاجرة .. و4 أشخاص بحادث سيارة بكفر الشيخ

إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: تنظيم العمل «الأحد» من كل أسبوع خلال شهر أغسطس

كفر الشيخ.. تنمية المهارات الحركية لأطفال مركز الفنون والإبداع بسيدي سالم

جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية.. صور

سبق اتهامه في 19 قضية.. ضبط حشيش وهيروين بحوزة عاطل بكفر الشيخ

ضبط 25 قضية تموينية متنوعة خلال حملة في كفر الشيخ

ضبط 2 كيلو حشيش وهيروين وسلاح ناري بحوزة متهم في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

نقابة الصيادلة: أمريكا وأوروبا ودول متقدمة تستعين بالمواد الخام الصينية والهندية بصناعة الدواء

غرامة كبيرة | قرار في الأهلي ضد أحمد عبدالقادر

لماذا رفعت السعودية معظم أسعار النفط لآسيا في سبتمبر المُقبل؟| تعرف على السبب

5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه

أخبار الفن.. خالد فايد يعتزل مجددا وأحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث كليب

أخبار التعليم.. نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بالأعلام والشيكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ