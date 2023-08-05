«بل ريقك وكمل طريقك».. مبادرة لـ شباب كفرالشيخ يوزعون العصائر المثلجة على المارة|شاهد

دشن مجموعة من الشباب في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، مبادرة «بل ريقك وكمل طريقك»، والتي تستهدف توزيع العصائر والمشروبات المثلجة على المارة، وذلك تخفيفاً على المواطنين من شدة الحرارة في وقت الظهيرة.

يقول الدكتور محمود عثمان، أحد المنسقين والقائمين على هذه المبادرة لـ «صدى البلد»، إن هذه المبادرة تستهدف توزيع العصائر المثلجة على المواطنين، مشيراً إلى توزيع 5 أنواع من العصائر المثلجة مجاناً على المواطنين أمام مسجد المرسي بمشاركة مجموعة من خيرة الشباب المتطوعين لإسعاد أهلنا في مدينة بيلا.

وتابع: بجد شيء جميل جداً إننا نساهم في إسعاد الناس وربنا يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مضيفاً أن نقوم بإعداد العصائر والمشروبات وتوزيعها عقب صلاة الظهر خاصة أن وقت الظهيرة يشتد فيه حرارة الجو.

وأعرب مواطنو بيلا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساهم في رسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه المواطنين، مشيرين إلى أنها لفتة طيبة خاصة أنه يتم توزيع المشروبات والعصائر المثلجة مجاناً على جميع المارة في الشارع دون استثناء في أجواء تنم عن المشاركة المجتمعية البناءة.

لمشاهدة الفيديو:

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