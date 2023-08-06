أخبار التكنولوجيا.. السلطات الأمريكية تغرم مالك مقر تويتر وتحذير عاجل لمستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن تهديده لمستقبل الوظائف على المدى القريب، وأيضا مخاطره التي تحدق بمستقبل البشرية على المدى البعيد، أفادت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تسعى إلى تعزيز خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزة آيفون وآيباد، حيث تعمل الشركة على ضغط نماذج اللغة الحالية للعمل بكفاءة على الأجهزة بدلاً من السحابة.



غرمت السلطات الأمريكية مالك مقر تويتر بعد رفع علامة الشعار الجديد "X".

وقامت إدارة فحص المباني في مدينة سان فرانسيسكو بفتح شكوى وبدء تحقيق فوري بعد رفع العلامة فوق المبنى.



يبحث الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية - خاصة من محدودي الدخل - على هواتف بإمكانات مميزة وتصميم أنيق مع سعر يتناسب مع قدراتهم، ونظرا لارتفاع أسعار الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة أو فئة الفلاجشيب الرائدة؛ يكون مثل شراء هذه النوعية من الهواتف عملية معقدة.



أصدر خبراء للأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، حيث يقوم عدد من المحتالين بسرقة حساب واتساب الخاصة بالمستخدمين وإقناع الضحايا بحيل مخادعة، لسرقة بياناتهم وأموالهم.



يبدو أن شركة آبل الأمريكية قد قررت سحب البساط تمامًا من تحت أقدام هواتف iPhone 8 و iPhone X، حيث أصدرت الشركة بيانا أن مستخدمي هذه الهواتف لن يحصلوا على دعم نظام التشغيل الأحدث من الشركة iOS 17 .



أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها الشبابي من الفئة المتوسطة Poco M6 Pro، والذي يأتي مع عدد من المواصفات المتميزة للغاية أبرزها المعالج القوي الذي يأتي من شركة كوالكوم الأمريكية.