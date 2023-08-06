أخبار مصر على مدار 24ساعة.. من اليوم وكل أحد| العمل عن بعد

أخبار مصر .. يعمل موظفو الوزرات والمصالح والجهات الحكومية على مدار الشهر من المنزل تنفيذا لـ قرار رئيس الوزراء .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والمصالح| غدا

يعمل موظفو الوزرات والمصالح والجهات الحكومية على مدار الشهر من المنزل تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بأنه اعتباراً من السادس من أغسطس ، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".

براتب 15 ألف ريال.. وظيفة خيالية بشركة قطرية| اعرف الشروط

أعلنت وزارة العمل " الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل" ،عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر، بشأن احتياجها لمصرى للعمل بوظيفة "مدير تنفيذى" وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية، وأن التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من غدا الأحد 6 وحتى الخميس 10 أغسطس الجاري.

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

إنجازات عديدة فى مجال الثروة الحيوانية تحققت فى الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مشروعات تعمل على زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء، لزيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها فى مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع

استعرض العقيد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أنشطة القوات المسلحة التي تمت خلال الأسبوع الماضي.

وزير النقل: 49 محطة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعات النقل حيث تابع وزير النقل اليوم يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة و اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.

السيسي ورئيس الإمارات يبحثان في العلمين تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الدواء تحذر من عبوات ألبومين مغشوشة في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل عنوان « غش تجاري » من وجود عبوات مغشوشة في الأسواق « Human Albumin vial »

وزيرة الهجرة: نسعي لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية للاستفادة من مبادرة السيارات

في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.

غرق القاطرة فهد في قناة السويس والدفع بفريق الإنقاذ البحري

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

3 أنظمة انتخابية.. المنسق العام للحوار الوطني يكشف عن مقترحات انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

الفلاحين تعلن موافقة الحكومة على زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، موافقة الحكومة علي رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

يبدأ غدًا .. كيف تنفذ الزراعة قرارات تخفيف الأحمال والعمل بالمنزل ؟

تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

استقبله الرئيس في العلمين| السيسي وعاهل البحرين يؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

إنجازات ملف البيئة في عهد الرئيس السيسي.. عائدات غير متوقعة للمحميات الطبيعية

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولى مهام منصبه، ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة

يد تبني ويد تحمل السلاح.. الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

الهيئة الهندسية.. يد تبني ويد تحمل السلاح؛ هذا هو الشعار الذي ترفعه القوات المسلحة دائمًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مساهمتها في عملية التنمية التي تحدث في مصر وتحقيق الحلم المصري في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الآثار: الكشف عن بقايا سفينة غارقة وجرار من الفخار في العلمين

كشفت البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط والذي يبعد حوالي 650 متر من شاطئ منطقة العلمين، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار (الأمفورات) من القرن الثالث قبل الميلاد.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة طقس الغد، وقالت إن البلاد تشهد البلاد غدا الأحد 6 أغسطس ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة لتعاود درجات الحرارة في الانخفاض في اليوم التالي.