تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق جديد لعشاق المشبك والحلويات .
المقادير
1 كأس سميد خشن
1 كأس سميد ناعم
1 كأس لبن
½ كأس زيت
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 كأس ماء دافئ
1 كأس طحين
لتحضير القطر( الشيرة):
2 كأس سكر
1 ½ كأس ماء
ماء زهر
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طريقة التحضير
في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنغ باودر والماء .
نضيف الطحين ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .
في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة عشر دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح القطر جاهزاً .
نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .
نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .
نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالقطر ويصبح المشبك جاهزاً للتقديم