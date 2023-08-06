تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق جديد لعشاق المشبك والحلويات .

المقادير

1 كأس سميد خشن

1 كأس سميد ناعم

1 كأس لبن

½ كأس زيت

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 كأس ماء دافئ

1 كأس طحين

لتحضير القطر( الشيرة):

2 كأس سكر

1 ½ كأس ماء

ماء زهر

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طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنغ باودر والماء .

نضيف الطحين ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .

في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة عشر دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح القطر جاهزاً .

نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .

نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .

نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالقطر ويصبح المشبك جاهزاً للتقديم