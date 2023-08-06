عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المشبك بالسميد

طريقة عمل المشبك
طريقة عمل المشبك بالسميد

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق جديد لعشاق المشبك والحلويات .

 

تهيج الجلد.. أضرار الليزر لإزالة الشعر

سيدة تستغيث بالشرطة لإنقاذ 5 كلاب صغيرة في مدينة نصر

المقادير

1 كأس سميد خشن

1 كأس سميد ناعم

1 كأس لبن

½ كأس زيت

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 كأس ماء دافئ

1 كأس طحين

لتحضير القطر( الشيرة):

2 كأس سكر

1 ½ كأس ماء

ماء زهر

.

 طريقة التحضير 

في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنغ باودر والماء .

نضيف الطحين ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .

في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة عشر دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح القطر جاهزاً .

نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .

نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .

نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالقطر ويصبح المشبك جاهزاً للتقديم

المشبك المشبك بالسميد طريقة عمل المشبك بالسميد ​​​​​​​health مشبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سبانخ بالبشاميل|جديدة وغير تقليدية

فى دقائق طريقة عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

على الطريقة السورية.. تحضير أقراص جوز الهند في البيت

ترشيحاتنا

فضل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس

النيابة العامة تكشف تفاصيل عن مكان وجود المستندات بعد حريق وزارة الأوقاف

مفاجأة لطلاب علمي علوم.. لو مجموعك أقل من 90% التحق بطب أسنان وصيدلة

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-8-2023

سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2023

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ