السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، قراراً بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.

كان البرهان قد أصدر، في مايو، قرارًا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.

وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

