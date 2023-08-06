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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ساحة حرب جديدة.. بوتين يهاجم الولايات المتحدة فوق سوريا

بوتين
بوتين

تشير المواجهات الخطيرة بين روسيا والولايات المتحدة في سماء سوريا إلى تصاعد حرب الظل، حيث يتكبد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الخسائر في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

يحذر الخبراء من أن بوتين يتطلع إلى توجيه ضربة للولايات المتحدة لدعمها أوكرانيا في حربها الدفاعية، حيث تركز موسكو إجراءاتها الانتقامية في الشرق الأوسط لتجنب صراع أوسع مع الناتو في أوروبا.

وقالت منى يعقوبيان ، نائبة رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمعهد الأمريكي للسلام: "لقد رأينا بوضوح ، منذ  (مارس) من هذا العام على الأقل ، تصعيدًا واضحًا للتوترات، مدفوعًا إلى حد كبير بالاستفزازات الروسية للولايات المتحدة في سوريا".  

أضافت "تنبع هذه التوترات المتصاعدة مباشرة من الحرب في أوكرانيا ، حيث أعتقد أن الروس يتطلعون إلى وضع إصبع في عين الولايات المتحدة ، واستفزاز الولايات المتحدة.".

تستعيد القوات الأوكرانية ببطء الأراضي التي تسيطر عليها روسيا عندما شنت حربها الشاملة ضد البلاد في فبراير 2022. 

في محاولة لتكثيف الضغط على مؤيدي أوكرانيا، تخلت روسيا عن صفقة سمحت بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا وازدادت الهجمات على البنية التحتية المدنية والزراعية الأوكرانية.

غالبًا ما صاغ بوتين حربه ضد أوكرانيا على أنها حرب دفاعية ضد الغرب ، وانتقد الولايات المتحدة بسبب عشرات المليارات من المساعدات لكييف من المعدات العسكرية والدعم الاقتصادي.

في حوادث متتالية في نهاية شهر يوليو ، أطلقت الطائرات الحربية الروسية قنابل إنارة قيل إنها ألحقت أضرارًا بطائرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper - وهما طائرتان مسلحتان مسيرتان، تكلف كل منهما أكثر من 30 مليون دولار.
 

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