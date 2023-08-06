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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن تطبيق الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العمل يوم الأحد خلال أغسطس

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اليوم الأحد تطبيق الكتاب الدورى رقم 95 لسنة 2023 والخاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء ، وتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .


وأشار المحافظ إلى أن الكتاب الدورى نص على اعتبار يوم الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 يكون العمل من المنزل ( أون لاين ) يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة – عدا الجهات التى تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بكافة اشكالها وانواعها – مالم يستجد بصدور تعليمات اخرى خلال الفترة الزمنية المشار اليها ، على أن يستثنى من ذلك مديريات الخدمات بصفة عامة مثل (الشئون الصحية والتربية والتعليم والتلعيم الفنى والتموين ،.... ) على ان يقوم مدير المديرية بتقرير ما هو مناسب بشأن ذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام بما لا يؤثر على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل.

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كما نص الكتاب الدورى على ان يستثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وكافة مديريات الخدمات وموظفى الامن وغرف العمليات وإدارة الأزمات ولجان الرقابة والتفتيش والمتابعة بهذه الجهات لاداء كافة الاعمال المنوطة بها بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة والمتغيرات المكانية وكافة الجهات المختصة بذلك ، كما يلتزم بالحضور العاملين بمنظومة النظافة بالمحافظة وتنفيذ كافة الاعمال المكلفين بها والتزام كافة الجهات " مديريات الخدمات بتواجد العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور وبما لايتسبب فى تعطيل الاعمال ومصالح المواطنين وتأدية كافة الخدمات والاعمال مع الالتزام التام بكافة الكتب الدورية الصادرة بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء .


وتضمن الكتاب الدوري أيضًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذ الشأن مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

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