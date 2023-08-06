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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شخص من مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته.


وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بنشر أوصاف الجثة وصورة لها للوصول إلى أهليتها، وكذلك رفع البصمات وسحب عينة من البصمة الوراثية والتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبى عليها.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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