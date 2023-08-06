الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت.. والطقس يعود للتحسن غدا الاثنين

تشهد حالة الطقس، اليوم الاحد، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتكون حالة الطقس اليوم، شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من من جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل -أسوان - الوادي الجديد).

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتكون درجات الحرارة اليوم، المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة

المحسوسة تكون 42 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 36 درجة بينما درجة الحرارة المحسوسة تكون 42 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 درجة بينما تكون المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد 43 درجة مئوية والمحسوسة تكون 45 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة مئوية والمحسوسة تكون 45 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا في أوقات الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بدرجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة الذي يشهده الطقس هو ارتفاع مؤقت على مدار ساعات اليوم، وسرعان ما تعاود درجات الحرارة للانخفاض من جديد بمعدل 3 درجات مئوية على كافة الانحاء.