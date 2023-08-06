أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بمستشفى جامعة الزقازيق

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى شاركا فى تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى الزقازيق الجامعى، بمشاركة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(٧٨) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي النخاس وكفرالاشراف مركز الزقازيق، وقريتي ابومتنا وبهنيا مركز ديرب نجم، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى الزقازيق الجامعى وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة الشرقية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.