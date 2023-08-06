عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بمستشفى جامعة الزقازيق

مستشفي الزقازيق
مستشفي الزقازيق

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى شاركا فى تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى الزقازيق الجامعى، بمشاركة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(٧٨) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي النخاس وكفرالاشراف مركز الزقازيق، وقريتي ابومتنا وبهنيا مركز ديرب نجم، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب –  سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 1998 شكوى خلال شهر يوليو

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى الزقازيق الجامعى وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة الشرقية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الأورمان الأجهزة التعويضية التنمية المستدامة الخدمة الطبية والعلاجية الزقازيق الكشف الطب النظارات الطبية جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

ترشيحاتنا

أمان وزيادة بعدد السفن.. مدير إدارة الكراكات يوضح مميزات ازدواج قناة السويس|فيديو

إعلان عاجل من روسيا بشأن ضم أراض أوكرانية جديدة

مهام محددة.. تفاصيل لقاء خالد بيبو مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

اليونيسيف: انخفاض 50%؜ بمعدل الفقر العالمي بإستكمال جميع طلاب العالم المرحلة الثانوية

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ