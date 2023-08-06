تعرف على أهم أعطال السيارات في الصيف.. وكيفية تجنبها عند السفر|فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بعض الأعطال الشائعة التي يواجهها غالبا قائدي السيارات في فصل الصيف وطرق الوقاية منها.

في البداية قال الاسطي فرج صاحب إحدى ورش الميكانيكا بشبرا من الاعطال الشائعة في فصل الصيف سخونة المحرك التي يمكن ان تتسبب في تغير جوان وش سليندر لذلك يجب فحص السيارة قبل السفر لتجنب الاعطال كما يجب عليك التأكد من فحص جميع الأجزاء المهمة للسيارة ، مثل الإطارات والزيت والفرامل والبطارية والتكييف ويمكنك الحصول على خدمات فحص السيارات من مراكز الخدمة المتخصصة.

واضاف أنه يجب فحص زيت المحرك يوميا وتزويده عند النقصان و تغيره في موعده المحدد زيت وخاصة في فصل الصيف، حيث الحرارة العالية تؤثر على كفاءة الزيت وتزيد من احتمالية تلف المحرك.

ويجب فحص نظام التبريد للتأكد من أنه يعمل بكفاءة ولا يوجد به أي تسرب للمياه المراجعه علي شحن التكيف بانتظام.

ويجب التأكد من ان الإطارات في حالة جيدة وأن ضغط الهواء فيها مطابق للمواصفات المحددة ، تجنب ترك السيارة تحت الشمس المباشرة حيث تؤدي الحرارة الشديدة إلى تلف الإطارات والبطارية للسيارة.