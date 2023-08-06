إرشادات مهمة لـ خفض استهلاك الوقود بالسيارات

ارتفعت أسعار الوقود من فترة مما أدي الي استخدام السيارات وقت الحاجة اليها فقط، حيث انه من المتوقع أن يتم زيادة المحروقات خلال النصف الثاني من عام 2023 ، بالتالي اتجه المواطنين الي تقليل استهلاك الوقود، والبحث عن افضل الطرق لتوفير القود بقدر المستطاع .
وارتفعت أسعار البنزين خلال الفترة الماضية للمرة السابعة على التوالي، وبالتالي قررت اللجنة في مايو الماضي تثبيت أسعار البنزين ورفع أسعار السولار، ويتم عقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر .
وبالتالي يمكن أن يكون هناك اجتماع للجنة خلال الأيام المقبلة لبحث التسعير الجديد للمشتقات البترولية سواء بالزيادة أو الانخفاض أو التثبيت .
- يعرض موقع صدى البلد مجموعة من النصائح لترشيد استهلاك الوقود أثناء القيادة:
1- إيقاف محرك السيارة
يجب أن يتم إيقاف محرك السيارة عند الوقوف سواء أثناء الإشارات ، أو اذا كنت تنتظر احد لمدة تزيد عن 20 ثانية .
2- عدم التسارع بلا سبب
من الضروري أن يتم الحفاظ علي الوقود من خلال عدم التسارع بالسيارة عند الانطلاق ، أو بعد انتظار عمل إشارة المرور، ويجب إلا يتم تجاوز السيارة لسرعة 130 كم/ساعة علي الطرق السريعة .
3- تقليل وزن السيارة
اذا تم زيادة وزن السيارة يتم زيادة استهلاك السيارة للوقود، وبالتالي يجب تفريغ السيارة من الأشياء التي لا يتم استخدامها، لتقليل وزن السيارة .
4- ضبط هواء الإطارات
قله الهواء بالإطارات تعمل علي زيادة استهلاك الوقود بالسيارة، وبالتالي يجب ضبط إطارات السيارة علي درجة هواء معينة كما هو موصي به ، لان عدم ضبط الإطارات يعمل علي زيادة استهلاك الوقود بنسبة 10 % .