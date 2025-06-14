العميد ركن جورج نادر: إسرائـ..يل حسمت الجولة الأولى وإيران فقدت قدرتها العسكرية

أكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر، من لبنان، أن إسرائيل سجّلت نقاطًا متقدمة جدًا على إيران في الضربة الأخيرة، كاشفًا أن الهجوم كشف عن ضعف البنية الاستخباراتية والعسكرية الإيرانية، وأن ما ظهر من الأداء الإيراني يؤكد أن الاستخبارات الإيرانية تُستخدم فقط لقمع الشعب الإيراني وليس لحمايته من التهديدات الخارجية.

وقال جورج نادر، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن إسرائيل سيطرت على كامل المجال الجوي الإيراني دون أن تُقابل بأي رد من الطائرات الإيرانية، وهو ما يعكس انهيارًا حقيقيًا في منظومة الدفاع الجوي الإيرانية.

الضربات الإسرائيلية شلّت الدفاعات الجوية الإيرانية

وأوضح العميد الركن جورج نادر، أن القوة العسكرية الإيرانية التي لطالما رُوّج لها لم تكن معدّة لردع الأعداء، بل لقمع الخصوم الداخليين.

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية شلّت الدفاعات الجوية الإيرانية بالكامل، وأن المطارات والقواعد العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي تعرّضت للقصف الدقيق، مما فتح الأجواء الإقليمية أمام إسرائيل دون مقاومة تُذكر.

وأختتم أن ما حدث يمثل نهاية لفعالية الدفاعات الجوية الإيرانية، التي لم تعد محصنة كما كانت تزعم.